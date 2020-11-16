***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.930.233 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %30,08 oranında artırılarak 350.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, henüz onaylanmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888750BIST