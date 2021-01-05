***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.01.2021 17:05
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve %30,07778 oranında bedelli olmak üzere 80.930.233 TL artışla 350.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.12.2020 tarih ve 79/1619 sayılı toplantısında onaylanan 04.01.2021 tarih ve E-13603 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilen izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897168
BIST
17:291.482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -13,05
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:297,4141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0081
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:299,1009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0075
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
17:29465,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,42
|Açılış
|: 465,22
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:29
|DOGUB
|4,73
|55.805.585
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.706.213
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.566.169
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.631.571
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.887.995
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.816.298
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,38
|3.298.797.329
|% 1,28
|
|GUBRF
|69,75
|2.488.775.271
|% -9,94
|
|PETKM
|5,28
|2.181.076.418
|% 6,02
|
|GARAN
|10,09
|1.820.528.261
|% -2,23
|
|KOZAL
|104,70
|1.675.142.712
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,38
|3.298.797.329
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.181.076.418
|% 6,02
|
|KARSN
|3,62
|1.061.339.726
|% 1,40
|
|YKBNK
|3,04
|810.108.180
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,72
|736.612.360
|% -2,51
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4104
|7,4141
|% -0,11
|
|Euro
|9,0949
|9,1009
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0450
|10,0954
|% 0,10
|
|Frank
|8,3991
|8,4497
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9719
|1,9817
|% 0,00
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-1,24
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|52,16
|52,16
|1,07
|
Seans Raporu
17:29
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 4 kaybederek (% -1.29 ) 1, 632
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17:40
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOGUB, DOBUR
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17:40XU100
Endeks 1, 482 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 89 altında . İşlem hacmi 38, 187.00 milyon TL de
-
17:40ADEL
Yüzde -11.57 oranında düşüşle 27.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 421, 587 adet işlem
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17:39ADEL
Yüzde -11.51 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 420, 761 adet işlem