***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.06.2020 11:32
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere değiştirilmesine karar verilmiştir.
Esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına müteakip gerekli işlemler tamamlanarak Genel Kurul onayına sununalacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848976
BIST
11:23109.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 400,70
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
11:236,7663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0349
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7674
En Düşük
6,7128
11:237,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
11:23370,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,93
|Açılış
|: 370,88
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
370,97
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|TKURU
|19,22
|260.585
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|MARKA
|2,03
|27.481.492
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.594.503
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|30.282.932
|% -9,95
|
|PETKM
|3,78
|433.572.773
|% 3,00
|
|GARAN
|8,20
|362.350.263
|% -0,24
|
|THYAO
|12,57
|273.208.300
|% 0,32
|
|ASELS
|31,48
|212.812.986
|% -0,88
|
|GSRAY
|3,52
|209.341.758
|% 4,76
|
|PETKM
|3,78
|433.572.773
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,64
|160.549.031
|% -1,20
|
|SKBNK
|1,33
|98.083.509
|% 3,91
|
|TSKB
|1,17
|78.568.582
|% 1,74
|
|GSRAY
|3,52
|209.341.758
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4415
|8,4839
|% -0,08
|
|Frank
|7,0067
|7,0489
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7962
|1,8052
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|4,90
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.436
|9,50
|
|Tam
|2.475
|2.507
|9,80
|
|Yarım
|1.208
|1.224
|4,80
|
|Çeyrek
|604
|612
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,19
|39,19
|-0,60
|