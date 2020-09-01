***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 10.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere değiştirilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru, Kurulun 27.08.2020 tarih 53/1062 sayılı toplantısında alınan kararla kabul edilmiş ve 31.08.2020 tarihli E- 29833736-110.04.04.8807 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872786BIST