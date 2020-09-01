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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.09.2020 20:06
GÜNCEL HABERLER



***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.08.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere değiştirilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru, Kurulun 27.08.2020 tarih 53/1062 sayılı toplantısında alınan kararla kabul edilmiş ve 31.08.2020 tarihli E- 29833736-110.04.04.8807 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872786


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