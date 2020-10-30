***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 10.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.08.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.10.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin 350.000.000TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye çıkarılması ve geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) geçerli olması kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2020 tarih ve 8807 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.09.2020 gün ve E.57500881 sayılı yazısı izniyle uygun görülmüş olup Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885008BIST