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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.10.2020 18:02
GÜNCEL HABERLER



***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.08.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.10.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 350.000.000TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye çıkarılması ve geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) geçerli olması kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2020 tarih ve 8807 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.09.2020 gün ve E.57500881 sayılı yazısı izniyle uygun görülmüş olup Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885008


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Tam 3.340 3.424 52,48  
Yarım 1.614 1.656 25,38  
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