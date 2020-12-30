***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.12.2020 20:10
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.08.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.10.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 25.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 350.000.000TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye çıkarılması ve geçerlilik süresinin 5 yıl olmasına ilişkin esas sözleşme tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 219451 sayılı evrağı ile 25.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895773
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
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|Önceki Kapanış
|: 1.460
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1.483
En Düşük
1.463
18:057,3850
En Yüksek
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|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,3750
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|Önceki Kapanış
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7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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9,0914
En Düşük
8,9455
18:05446,59
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 446,75
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448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3649
|7,3747
|% -0,28
|
|Euro
|9,0253
|9,0529
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,9894
|10,0395
|% 0,39
|
|Frank
|8,3059
|8,3559
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9574
|1,9672
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|8,06
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,00
|
|B. Petrol
|51,21
|51,21
|-0,02
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