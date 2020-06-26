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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

26.06.2020 16:53
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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.06.2020 tarih ve BİAŞ-2767 sayılı 0lağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden kamuya açıklanmamış yeni bir özel durumu bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853138


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DAGHL 7,97 8.717.861 % 9,93  
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Sterlin 8,4298 8,4720 % -0,68  
Frank 7,1983 7,2416 % -0,01  
Riyal 1,8222 1,8314 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 387 387 -1,71  
Cumhuriyet 2.510 2.529 -11,40  
Tam 2.584 2.595 -11,70  
Yarım 1.255 1.269 -5,80  
Çeyrek 628 635 -2,90  
Gümüş.Ons 17,66 17,69 -0,12  
Gümüş Gr. 3,87 3,87 -0,05  
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