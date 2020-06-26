***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.06.2020 16:53
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.06.2020 tarih ve BİAŞ-2767 sayılı 0lağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden kamuya açıklanmamış yeni bir özel durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853138
BIST
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 529,46
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
18:056,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 41,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 41,0500
|
6,8590
En Düşük
6,8444
18:057,6875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
7,7061
En Düşük
7,6758
18:053,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,03
|Açılış
|: 3,89
|
|Önceki Kapanış
|: 3,93
|
3,95
En Düşük
3,86
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|104.034.430
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.963.715
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|2.567.098
|% 9,92
|
|YKGYO
|3,90
|81.541.599
|% -7,58
|
|HALKS
|3,88
|1.980.111
|% -6,73
|
|IHGZT
|4,44
|38.726.040
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,30
|282.964.566
|% -5,40
|
|KERVN
|0,44
|586.129
|% -4,35
|
|ISFIN
|4,17
|1.204.790.075
|% 3,22
|
|ODAS
|2,50
|1.093.926.601
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|748.131.442
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.467.519
|% 0,73
|
|GARAN
|8,22
|636.573.883
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.093.926.601
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|585.934.525
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.204.790.075
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,04
|748.131.442
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.467.519
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4298
|8,4720
|% -0,68
|
|Frank
|7,1983
|7,2416
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|2.510
|2.529
|-11,40
|
|Tam
|2.584
|2.595
|-11,70
|
|Yarım
|1.255
|1.269
|-5,80
|
|Çeyrek
|628
|635
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
-
17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
-
17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de