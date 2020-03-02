***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında gerşekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.Bu sözleşme ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanların ücret ve sosyal haklarında, aşağıdaki gösterilen koşullarda iyileştirme gerçekleştirilmiştira) 01.01.2020'den geçerli olmak üzere ücret ve yan haklarda %16 iyileştirme,b) 01.07.2020'den geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı,c) 01.01.2021'den geçerli olmak üzere ücretlere asgari ücret oranında artış (TÜFE +4 puanı geçmemek üzere)d) 01.07.2021'den geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823445BIST