***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2020 18:21
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında gerşekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Bu sözleşme ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanların ücret ve sosyal haklarında, aşağıdaki gösterilen koşullarda iyileştirme gerçekleştirilmiştir
a) 01.01.2020'den geçerli olmak üzere ücret ve yan haklarda %16 iyileştirme,
b) 01.07.2020'den geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı,
c) 01.01.2021'den geçerli olmak üzere ücretlere asgari ücret oranında artış (TÜFE +4 puanı geçmemek üzere)
d) 01.07.2021'den geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823445
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,1899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0412
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1872
18:056,9138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9568
En Düşük
6,8533
18:05316,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,61
|Açılış
|: 316,97
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9002
|7,9398
|% -0,83
|
|Frank
|6,4495
|6,4884
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6466
|1,6548
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|15,92
|
|Altın Gr.
|317
|317
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,94
|51,94
|2,27
|