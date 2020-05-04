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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.05.2020 20:25
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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 02.03.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasının SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7.fıkrası gereğince yapılan güncelleme açıklamasıdır
Şirketimiz, daha önce Katar'da gerçekleştirilecek olan 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında inşa edilen projeler için, Katar'da inşa edilen konut projesi için 2.500.000 USD ve Suudi Arabistan'da inşa edilen otel projesinin için 570.000 USD teklifte bulunulduğunu bildirmiştir.
Projelere yönelik görüşmeler olumlu yönde seyretmekte olup süreç devam etmektedir. Yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle teklif süreci henüz sonuçlanmamıştır. 
Teklif sonucu hakkında gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842438


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