***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 02.03.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasının SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7.fıkrası gereğince yapılan güncelleme açıklamasıdırŞirketimiz, daha önce Katar'da gerçekleştirilecek olan 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında inşa edilen projeler için, Katar'da inşa edilen konut projesi için 2.500.000 USD ve Suudi Arabistan'da inşa edilen otel projesinin için 570.000 USD teklifte bulunulduğunu bildirmiştir.Projelere yönelik görüşmeler olumlu yönde seyretmekte olup süreç devam etmektedir. Yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle teklif süreci henüz sonuçlanmamıştır.Teklif sonucu hakkında gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842438BIST