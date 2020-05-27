***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2020 14:18
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 30.03.2020 ve 06.04.2020 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz COVİD-19 kapsamında alınan tedbirlerle ilgili olarak
Yurtiçi piyasalarda başlayan normalleşme süreci ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından alınan siparişlerdeki artış sebebiyle Düzce ve Biga da bulunan üretim tesislerimizde 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kısa çalışma ödeneğinden çıkılarak tam zamanlı çalışma düzenine geçilmesine karar verilmiştir. Üretim tesislerimizde, çalışanların sağlığını korumak amacıyla kamu otoritelerinin aldığı tedbirler zamanında ve etkin şekilde uygulanmaktadır.
Genel müdürlük ve perakende mağaza çalışanlarımız için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik"'den yararlanmaya devam edilecektir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846889
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