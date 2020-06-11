***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2020 19:45
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luk görevini yürütmekte olan Sayın Davut DOĞAN'ın son dönemde görev alanları ve sorumluluklarının artması nedeni ile Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Doğtaş Kelebek CEO'luk görevine Yönetim Kurulu üyemiz Sayın İsmail DOĞAN getirilmiştir.
İsmail DOĞAN Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2004-2012 yılları arasında Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdürlük görevinini yerine getirmiştir. 2016-2017 yıllarında Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği – MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.İsmail Doğan, aynı zamanda Doğanlar Yatırım Holding A.Ş de Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850769
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
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|Önceki Kapanış
|: 109.779
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110.158
En Düşük
108.745
18:056,8383
En Yüksek
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|: 0,92%
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|Açılış
|: 6,8370
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|Önceki Kapanış
|: 6,8110
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En Düşük
6,7686
18:057,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
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|Açılış
|: 7,7550
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|Önceki Kapanış
|: 7,7250
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En Düşük
7,6811
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|Değişim
|: 0,59%
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|Açılış
|: 380,96
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|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6118
|8,6550
|% 0,05
|
|Frank
|7,2641
|7,3079
|% 1,63
|
|Riyal
|1,8176
|1,8268
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-5,85
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.490
|7,20
|
|Tam
|2.536
|2.558
|7,50
|
|Yarım
|1.237
|1.249
|5,50
|
|Çeyrek
|619
|625
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,22
|38,22
|-3,51
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Seans Raporu
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17:58XU100
Endeks 109, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 15, 030.00 milyon TL de
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