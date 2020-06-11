***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luk görevini yürütmekte olan Sayın Davut DOĞAN'ın son dönemde görev alanları ve sorumluluklarının artması nedeni ile Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Doğtaş Kelebek CEO'luk görevine Yönetim Kurulu üyemiz Sayın İsmail DOĞAN getirilmiştir.İsmail DOĞAN Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2004-2012 yılları arasında Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdürlük görevinini yerine getirmiştir. 2016-2017 yıllarında Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği – MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.İsmail Doğan, aynı zamanda Doğanlar Yatırım Holding A.Ş de Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850769BIST