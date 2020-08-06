***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2020 14:02
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz CEO'su Sayın İsmail Doğan'ın çeşitli ulusal basın kuruluşlarında yer alacak olan açıklamaları kurumsal internet sitemiz www.dogtaskelebek.com adresindeki internet sitesinde ilan edilmiş olup, ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865972
BIST
16:511.047
En Yüksek
|Değişim
|: -4,11%
|| -44,87
|Açılış
|: 1.091
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|Önceki Kapanış
|: 1.092
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1.094
En Düşük
1.038
16:517,3033
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 7,1540
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En Düşük
7,0287
16:518,6807
En Yüksek
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|: 3,63%
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|Açılış
|: 8,7900
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 4,56%
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|Açılış
|: 482,83
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|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.329.213
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.078.791
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.715.481
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.424.553
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.440.563
|% 9,95
|
|KARTN
|549,00
|12.183.768
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.199.485
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.868.574
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.581
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,63
|181.708
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,92
|2.106.190.568
|% -8,13
|
|GARAN
|6,54
|1.260.852.893
|% -3,54
|
|SISE
|5,90
|1.011.016.624
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,76
|1.003.542.929
|% -5,18
|
|ASELS
|15,70
|917.791.423
|% -6,77
|
|EKGYO
|1,92
|2.106.190.568
|% -8,13
|
|ODAS
|2,16
|561.841.345
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|455.421.032
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,76
|1.003.542.929
|% -5,18
|
|TRKCM
|3,76
|756.887.948
|% -5,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5353
|9,5831
|% 3,50
|
|Frank
|7,9501
|7,9980
|% 2,91
|
|Riyal
|1,9301
|1,9398
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.066
|2.067
|28,12
|
|Altın Gr.
|482
|482
|19,91
|
|Cumhuriyet
|3.196
|3.317
|222,90
|
|Tam
|3.292
|3.433
|248,90
|
|Yarım
|1.598
|1.664
|109,30
|
|Çeyrek
|802
|837
|58,50
|
|Gümüş.Ons
|28,33
|28,36
|1,39
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,49
|
|B. Petrol
|45,66
|45,66
|0,47
|