***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bünyesinde bulunduğu Doğanlar Yatırım Holding A.Ş., iştiraklerinden BioTRend Enerji A.Ş.'nin halka arzı için çalışmalara başlamıştır.BioTRend Enerji A.Ş. 2012 yılında teknoloji üretim ve uygulama merkezi olarak kurulmuş olup, üzerinden geçen 8 yıl içerisinde önemli çalışmalara imza atmıştır. Bugün, enerji ihtiyacının tamamını çevreci kaynaklardan sağlayarak, çöp gazı, biyo kütle, ve atıktan türetilmiş yakıt kaynaklarını enerjiye dönüştürmekte, alternatif enerji üretimi konusunda aktif olarak hizmet vermektedir.Türkiye'nin önde gelen yenilenebilir enerji üretim firmalarından biri olan Biotrend Enerji, ülke genelinde biyo kütle, evsel katı atık ayrıştırma, gazlaştırma – yakma ve ATY üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleri ile ilgili yatırımlara sahip ve bugün ülke genelinde evsel atığın yaklaşık %25'ini işler hale getirmektedir. Enerji alanında portföy büyüklüğü ise 120 MW mertebesindedir.Biotrend Enerji, Ülke genelinde 15 farklı bölgede atık gazından elektrik üretimi yapan ve katı atık bertaraf tesislerini işleten büyük bir portföyde hizmet vermektedir. BioTRend Enerji, 120.450 mw yıllık üretim kapasitesine ulaşarak ülke genelinde 185.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874111BIST