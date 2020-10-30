***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2020 18:28
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30 Ekim 2020 tarihli toplantısında, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Davut Doğan'ın, Başkan Yardımcılığına ise Şadan Doğan'ın getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885106
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0969
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3855
En Düşük
8,2678
18:059,7724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0915
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05506,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 9,29
|Açılış
|: 506,67
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3757
|8,3852
|% 1,17
|
|Euro
|9,7575
|9,7724
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,8220
|10,8763
|% 1,38
|
|Frank
|9,1082
|9,1631
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2276
|2,2388
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|14,88
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,61
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,17
|
|B. Petrol
|37,59
|37,59
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KOZAL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -1.10 ) 1, 004
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KARTN, EMNIS, CUSAN, BURVA, IZMDC, MMCAS, EUYO, IZTAR, EGCYH
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ROYAL, ITTFH, ATSYH, GLYHO, KENT, ALMAD, UZERB, POLTK
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17:58
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