***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 30 Ekim 2020 tarihli toplantısında, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Davut Doğan'ın, Başkan Yardımcılığına ise Şadan Doğan'ın getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885106BIST