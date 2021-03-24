***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 17:51
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Bekir Özkan Hakan Yavaşal, 24.03.2021 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemizin istifası ile boşalan görev için ilgili kanunlar ve sair hükümler çerçevesinde gereken işlemler tamamlanacak ve yeni üye ataması yasal süresi içerisinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920226
BIST
17:531.407
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 29,98
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:537,9005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0395
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:539,4004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0610
|Açılış
|: 9,3350
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|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:53439,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,82
|Açılış
|: 439,12
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ARENA
|54,45
|50.657.646
|% 10,00
|
|BAGFS
|23,50
|62.189.859
|% 9,92
|
|YYAPI
|2,12
|70.480.228
|% 9,84
|
|BRISA
|29,06
|100.485.633
|% 9,25
|
|CMBTN
|304,10
|19.109.035
|% 9,19
|
|GSRAY
|3,63
|475.176.914
|% -3,97
|
|LUKSK
|71,35
|8.814.402
|% -3,52
|
|EMKEL
|2,57
|9.403.969
|% -3,02
|
|BJKAS
|5,77
|266.736.496
|% -2,86
|
|VAKFN
|28,24
|22.722.503
|% -1,60
|
|GARAN
|7,16
|6.868.621.491
|% -0,42
|
|SASA
|47,74
|1.941.879.612
|% 9,40
|
|PETKM
|5,56
|963.630.204
|% 3,54
|
|FROTO
|208,00
|920.783.972
|% 2,42
|
|SISE
|7,31
|888.040.925
|% 3,39
|
|GARAN
|7,16
|6.868.621.491
|% -0,42
|
|TSKB
|1,46
|373.323.923
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,22
|577.791.065
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,17
|248.244.388
|% 5,41
|
|EKGYO
|1,89
|384.399.570
|% 2,16
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8929
|7,9005
|% -0,50
|
|Euro
|9,3744
|9,4004
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,7967
|10,8508
|% -0,84
|
|Frank
|8,4054
|8,4560
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0997
|2,1102
|% -0,53
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|4,52
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|62,56
|62,56
|1,77
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
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17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de