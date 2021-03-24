***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Bekir Özkan Hakan Yavaşal, 24.03.2021 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemizin istifası ile boşalan görev için ilgili kanunlar ve sair hükümler çerçevesinde gereken işlemler tamamlanacak ve yeni üye ataması yasal süresi içerisinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920226BIST