***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 29.03.2021 (Bugün) tarihinde Şirket merkezinde toplanarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Özkan Hakan Yavaşal'ın istifası sonrası değerlendirmelerde bulunmuşturİşbu değerlendirmeler neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6. maddesinde yer verilen bağımsızlık kriterlerine uygun olduğuna kanaat getirilen, ekte bağımsızlık beyanına yer verilen Sn. Sitare Sezgin'in atanmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921605BIST