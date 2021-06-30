***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 18:37
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, COVİD – 19 pandemisi ile değişen tüketici tercihlerine yönelik e-ticaret satış kanallarını büyüterek yaklaşık 1.000.000 TL ile bu alanda destekleme yatırımları yapmıştır. Bu kapsamda yapılan yatırımla alt markalarımızın online platformlarda yurt dışı bayilikler verebilmesi mümkün kılınmıştır. Tüm bu yatırımlar neticesinde Doğtaş markamız ve Amazon arasında işbirliği anlaşması imzalanmış ve Amerika Birleşik Devletlerinde Doğtaş markalı ürünlerimize yeni bir satış kanalı eklenmiştir. Yurtdışı bayilerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen online satış performanslarına bağlı olarak Amerika Birleşik Devletlerinde (New York, New Jersey) ve Senegal'de perakende satış mağazaları açılması hedeflenmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945240
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,7020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0319
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,3272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0704
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
18:05496,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,98
|Açılış
|: 496,54
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,72
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6994
|8,7011
|% -0,38
|
|Euro
|10,3145
|10,3269
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,9750
|12,0351
|% -0,64
|
|Frank
|9,3650
|9,4214
|% -0,81
|
|Riyal
|2,3135
|2,3251
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|11,61
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,76
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,05
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|0,63
|