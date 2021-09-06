***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2021 19:29
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Sitare Sezgin 06.09.2021 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemizin istifası ile boşalan görev için ilgili kanunlar ve sair hükümler çerçevesinde gereken işlemler tamamlanacak ve yeni üye ataması yasal süresi içerisinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962098
BIST
15:101.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,16
|Açılış
|: 1.431
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490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ORCAY
|14,33
|158.855.601
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.919.283
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.841
|% 9,94
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|OYLUM
|5,54
|31.188.251
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.880.422
|% 9,90
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|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
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|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,47
|9.811.689
|% -3,14
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|GARAN
|9,48
|1.147.622.882
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,54
|539.853.326
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|380.982.059
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,31
|370.750.889
|% 0,69
|
|EREGL
|18,03
|311.703.159
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|539.853.326
|% 0,40
|
|GARAN
|9,48
|1.147.622.882
|% 0,74
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|HALKB
|4,76
|307.265.843
|% 1,93
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|ODAS
|1,47
|76.413.303
|% 1,38
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|IHLAS
|0,60
|30.476.383
|% -1,64
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4609
|8,4646
|% 0,03
|
|Euro
|10,0295
|10,0370
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6650
|11,7235
|% 0,43
|
|Frank
|9,1780
|9,2332
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2476
|2,2589
|% -0,05
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,53
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,44
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
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