***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Yatırımcı İlişkiler birimi faaliyetlerinin SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 11.maddesi ve 27.02.2015 tarihli 2015/5 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak, grubun Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından yönetilmesine,Bu kapsamda Gözde Çivici'nin Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü görevine atanmasına, Aysun Vardan'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevlerine devam etmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971594BIST