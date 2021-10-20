***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2021 18:28
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Yatırımcı İlişkiler birimi faaliyetlerinin SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 11.maddesi ve 27.02.2015 tarihli 2015/5 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak, grubun Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından yönetilmesine,
Bu kapsamda Gözde Çivici'nin Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü görevine atanmasına, Aysun Vardan'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevlerine devam etmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971594
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
18:059,2258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0685
|Açılış
|: 9,2500
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|Önceki Kapanış
|: 9,3100
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9,3551
En Düşük
9,2137
18:0510,7549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0712
|Açılış
|: 10,7700
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|Önceki Kapanış
|: 10,8400
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En Düşük
10,7354
18:05529,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,97
|Açılış
|: 529,59
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|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHYAY
|0,88
|28.345.933
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|5.015.490
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.310.306
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|197.507.608
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,07
|200.039.404
|% 9,80
|
|BIOEN
|27,00
|149.780.708
|% -10,00
|
|SERVE
|13,01
|113.058
|% -9,97
|
|KERVN
|0,79
|1.280.374
|% -9,20
|
|OYLUM
|7,30
|6.843.830
|% -7,83
|
|ISBTR
|28.500,00
|142.250
|% -6,56
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|GUBRF
|57,55
|1.150.696.171
|% 6,57
|
|TUPRS
|131,90
|766.984.046
|% 1,31
|
|ASELS
|16,30
|753.816.031
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|TSPOR
|3,81
|401.841.224
|% 7,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2260
|9,2301
|% -0,69
|
|Euro
|10,7473
|10,7554
|% -0,65
|
|Sterlin
|12,7267
|12,7905
|% -0,38
|
|Frank
|9,9976
|10,0578
|% -0,28
|
|Riyal
|2,4547
|2,4670
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|14,08
|
|Altın Gr.
|529
|530
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,12
|
|B. Petrol
|85,26
|85,26
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BTCIM
Yüzde 4.21 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 792 adet işlem
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17:58NIBAS
Yüzde 4.53 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 252, 811 adet işlem
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17:57AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 854, 663 adet işlem
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17:56AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 719, 679 adet işlem
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17:55AVHOL
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 013 adet işlem