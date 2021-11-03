***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2021 18:53
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2021,14.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Kasım 2021 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu "Yönetim Kurulunun Yapısı" maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Sitare Sezgin'in görevinden ayrılmasıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 1.11.2021 tarihli raporu neticesinde, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanını sunan Sayın Mutlu Erturan'ın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974597
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|PRKAB
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|548
|-4,08
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|3.696
|10,00
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|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
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|Yarım
|1.753
|1.799
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|Çeyrek
|879
|899
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|Gümüş.Ons
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|23,20
|-0,35
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|7,21
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