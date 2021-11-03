***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.09.2021,14.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Kasım 2021 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu "Yönetim Kurulunun Yapısı" maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Sitare Sezgin'in görevinden ayrılmasıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 1.11.2021 tarihli raporu neticesinde, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanını sunan Sayın Mutlu Erturan'ın seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974597BIST