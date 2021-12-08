***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 18:53
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Hayrettin Kaplan 08.12.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden ve görev aldığı komite üyeliklerinden istifa etmiştir. Sn. Hayrettin Kaplan görevinden üstlenmiş olduğu diğer görevlerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir duruma sebebiyet vermemesi adına ihtiyaten istifa etmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu "Yönetim Kurulunun Yapısı" maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sn. Hayrettin Kaplan'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 08.12.2021 tarihli raporu neticesinde, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanını sunan Sn. Berna Akyüz Öğüt'ün seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982137
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|5.276
|25,00
|
|Tam
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|5.308
|24,69
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|Yarım
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|2.568
|11,95
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|Çeyrek
|1.255
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|Gümüş.Ons
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