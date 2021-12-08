***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Mert Güvenen 08.12.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.Sn. Mert Güvenen'in görevinden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 08.12.2021 tarihli raporu neticesinde, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanını sunan Sn. Zeynep Yalım Uzun'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982138BIST