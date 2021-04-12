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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

12.04.2021 19:31



***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2018
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 150.000 0 1,58
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 7.846 0 1,59
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 115.000 0 1,63
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 35.000 0 1,62
DGKLB, TRAKLBMO91C0 24.06.2020 400.000 0,001 2,4
DGKLB, TRAKLBMO91C0 01.07.2020 500.000 0,002 2,76
DGKLB, TRAKLBMO91C0 12.03.2021 200.000 0 2,87
DGKLB, TRAKLBMO91C0 16.03.2021 70.000 0 3,09
DGKLB, TRAKLBMO91C0 22.03.2021 70.000 0 2,69
DGKLB, TRAKLBMO91C0 25.03.2021 70.000 0 2,65
DGKLB, TRAKLBMO91C0 26.03.2021 100.000 0 2,54
DGKLB, TRAKLBMO91C0 12.04.2021 100.000 0 2,64

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23 Mayıs 2018 tarihinde, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alımının yapılmasına ilişkin karar alınmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.
Şirketimiz bu kapsamda 12 Nisan 2021 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'dan 100.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Bugün gerçekleştirilen işlem sunucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 1.817.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0052). Gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detayı tablosuna eklenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926999


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