Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.01.2021 17:54



***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Arttırımı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 269.069.767
Ulaşılacak Sermaye (TL) 350.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DGKLB, TRAKLBMO91C0 269.069.767 80.930.233,000 30,07778 1,00 DGKLB, TRAKLBMO91C0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 269.069.767 80.930.233,000 30,07778

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 31.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit
karşılığı ve %30,07778 oranında bedelli olmak üzere 80.930.233 TL artışla 350.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurusunun
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih ve 2020/78 sayılı bülteninde onaylandığı açıklanmıştır.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896787


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:471.496
Değişim :  1,31% |  19,36
Açılış :  1.482  
Önceki Kapanış :  1.477  
En Yüksek
1.500 En Düşük
1.479
BIST En Aktif Hisseler17:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 116,60 1.474.563 % 10,00  
INVEO 47,60 78.544.539 % 7,64  
KONTR 25,32 74.669.260 % 6,93  
TURSG 7,03 630.104.541 % 6,52  
ESEN 19,65 67.071.211 % 3,26  
daha fazla
17:47 Alış Satış %  
Dolar 7,4075 7,4109 % -0,26  
Euro 9,0984 9,1093 % 0,38  
Sterlin 10,0279 10,0782 % -0,98  
Frank 8,3605 8,4109 % 0,05  
Riyal 1,9633 1,9731 % -0,57  
daha fazla
17:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 47,02  
Altın Gr. 460 460 7,21  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.029 3.106 39,48  
Yarım 1.464 1.502 19,09  
Çeyrek 734 751 9,55  
Gümüş.Ons 27,49 27,52 1,17  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 0,20  
B. Petrol 51,86 51,86 0,06  
Seans Raporu 17:47
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru