***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni Pay Alma Hakkı kullanım tarihleri hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 269.069.767Ulaşılacak Sermaye (TL) 350.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DGKLB, TRAKLBMO91C0 269.069.767 80.930.233,000 30,07778 1,00 DGKLB, TRAKLBMO91C0 Hamiline DGKLB(RÜÇHAN), TRRKLBM00042Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 269.069.767 80.930.233,000 30,07778Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 13.01.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 27.01.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 16.11.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 31.12.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 15.01.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %30,07778 oranında bedelli olarak 80.930.233 TL artışla 350.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.12.2020 tarih ve 79/1619 sayılı toplantısında onaylanan 04.01.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-13603 yazı ile şirketimize bildirilmiştir.- Pay sahiplerimizin ellerindeki payların %30,07778'i oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 13.01.2021 ile 27.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.- Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.dogtaskelebek.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.- Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 2 (iki) iş günü içinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.Kamuoyuna Duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899392BIST