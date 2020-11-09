***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.11.2020 14:53
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2020 tarihli bedelli sermaye arttırımı kararına ilişkin olarak ilan edilen özel durum açıklamasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca hazırlanan sermaye arrtırımdan elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887116
BIST
16:131.233
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 40,92
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:138,0490
En Yüksek
|Değişim
|: -5,52%
|| -0,4703
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:139,5687
En Yüksek
|Değişim
|: -5,51%
|| -0,5577
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:13491,18
En Yüksek
|Değişim
|: -8,16%
|| -43,64
|Açılış
|: 491,18
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
490,46
BIST En Aktif Hisseler16:13
|MARTI
|2,64
|17.093.733
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.579.868
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|153.218.971
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|329.823.490
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.322.099
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,54
|382.427.899
|% -14,44
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,56
|246.704.881
|% -9,14
|
|KLGYO
|10,86
|190.650.806
|% -9,12
|
|GLRYH
|13,56
|18.830.338
|% -8,01
|
|GARAN
|7,50
|3.962.160.794
|% 7,45
|
|THYAO
|10,68
|1.732.215.589
|% 9,99
|
|PETKM
|4,47
|1.475.645.187
|% 4,20
|
|AKBNK
|5,40
|1.075.957.848
|% 7,57
|
|YKBNK
|2,49
|1.059.212.596
|% 6,87
|
|GARAN
|7,50
|3.962.160.794
|% 7,45
|
|YKBNK
|2,49
|1.059.212.596
|% 6,87
|
|PETKM
|4,47
|1.475.645.187
|% 4,20
|
|SKBNK
|1,54
|382.427.899
|% -14,44
|
|ODAS
|3,68
|844.021.833
|% 2,22
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0419
|8,0490
|% -5,52
|
|Euro
|9,5547
|9,5687
|% -5,51
|
|Sterlin
|10,5860
|10,6391
|% -5,24
|
|Frank
|8,8500
|8,9033
|% -6,13
|
|Riyal
|2,1431
|2,1538
|% -5,37
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-62,61
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-40,42
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|-273,00
|
|Tam
|3.273
|3.360
|-271,43
|
|Yarım
|1.582
|1.625
|-131,29
|
|Çeyrek
|794
|813
|-65,65
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,60
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|3,39
|
Seans Raporu
16:13
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16:24XU100
Endeks 1, 232 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 39 üstünde . İşlem hacmi 26, 190.00 milyon TL de
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16:24ISCTR
Yüzde 8.46 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 266, 371 adet işlem
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16:22TKURU
Yüzde 9.98 oranında artışla 294.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 849 adet işlem
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16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 67 artarak (% 3.71 ) 1, 108
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, YAPRK, SODSN, EGEEN, ARTI, PGSUS, MARKA, DAGHL, MEGAP, BRISA