***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 0,01 TRY 350000000 TRY 100 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİSMAİL DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907074BIST