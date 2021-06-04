***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.06.2021 22:04
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Koltuk İmalatı,İnşaat ve Taahüüt 1164250 1164250 TRY 100 Bağlı Ortaklık
3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mobilya İmalatı ve Ticareti 15700000 15700000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. Perakende Mobilya Ticareti 19250000 19250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Dogtas Germany GMBH Perakende Mobilya Ticareti 1200000 1200000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Dogtas Bulgarıa EOOD Perakende Mobilya Ticareti 40000 40000 BGN 100 Bağlı Ortaklık
Dogtas Holland B.V. Perakende Mobilya Ticareti 1650000 1650000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti. Perakende Mobilya Ticareti 50000 50000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940312
BIST
14:571.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,77
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.449
En Düşük
1.433
14:578,6266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0402
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
14:5710,5010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0491
|Açılış
|: 10,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
14:57523,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,92
|Açılış
|: 523,07
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler14:57
|ATATP
|29,04
|10.196.089
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.197.456
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.336.413
|% 9,77
|
|HUBVC
|13,88
|38.922.915
|% 8,35
|
|OSMEN
|26,76
|1.167.907
|% 7,47
|
|METUR
|22,50
|23.195.820
|% -10,00
|
|YESIL
|71,35
|10.213.434
|% -7,34
|
|PKENT
|2.493,80
|1.912.803
|% -7,33
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,22
|9.128.855
|% -5,43
|
|THYAO
|14,29
|952.491.806
|% 1,78
|
|GARAN
|8,23
|928.189.779
|% 1,60
|
|KOZAL
|122,90
|459.857.930
|% 1,74
|
|ASELS
|15,45
|419.792.204
|% 2,45
|
|SISE
|8,18
|418.685.007
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,00
|327.450.342
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,25
|333.121.864
|% 1,81
|
|GARAN
|8,23
|928.189.779
|% 1,60
|
|BOBET
|4,18
|389.588.669
|% -1,18
|
|KARSN
|3,92
|278.595.291
|% 0,26
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6246
|8,6266
|% -0,46
|
|Euro
|10,4940
|10,5010
|% -0,47
|
|Sterlin
|12,1837
|12,2448
|% -0,42
|
|Frank
|9,5564
|9,6139
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2920
|2,3035
|% -0,52
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-5,62
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|3.456
|3.508
|-22,00
|
|Tam
|3.443
|3.531
|-16,64
|
|Yarım
|1.664
|1.708
|-8,05
|
|Çeyrek
|835
|854
|-4,03
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,61
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,70
|71,70
|-0,19
|