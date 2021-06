***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Koltuk İmalatı,İnşaat ve Taahüüt 1164250 1164250 TRY 100 Bağlı Ortaklık3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mobilya İmalatı ve Ticareti 15700000 15700000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDoğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. Perakende Mobilya Ticareti 19250000 19250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDogtas Germany GMBH Perakende Mobilya Ticareti 1200000 1200000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkDogtas Bulgarıa EOOD Perakende Mobilya Ticareti 40000 40000 BGN 100 Bağlı OrtaklıkDogtas Holland B.V. Perakende Mobilya Ticareti 1650000 1650000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkDoğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti. Perakende Mobilya Ticareti 50000 50000 EUR 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940312BIST