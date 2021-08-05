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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.08.2021 17:34



***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Koltuk İmalatı,İnşaat ve Taahüüt 1164250 1164250 TRY 100 Bağlı Ortaklık
3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mobilya İmalatı ve Ticareti 15700000 15700000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. Perakende Mobilya Ticareti 19250000 19250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Dogtas Germany GMBH Perakende Mobilya Ticareti 1200000 1200000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Dogtas Bulgarıa EOOD Perakende Mobilya Ticareti 40000 40000 BGN 100 Bağlı Ortaklık
Dogtas Holland B.V. Perakende Mobilya Ticareti 1650000 1650000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti. Perakende Mobilya Ticareti 50000 50000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd.Şti. Mobilya imalatı,ihracatı,ithalatı 1000000 1000000 XOF 100 Bağlı Ortaklık
Dogtas Furnıture USA INC. Perakende Mobilya Ticareti 100000 100000 USD 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955033


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SNKRN 23,16 1.105.076 % 9,97  
PENTA 48,78 7.825.339 % 9,96  
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Frank 9,3977 9,4543 % 0,44  
Riyal 2,2945 2,3060 % 1,30  
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Altın Ons 1.762 1.762 -42,79  
Altın Gr. 489 489 -5,51  
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Tam 3.233 3.316 -34,44  
Yarım 1.562 1.604 -16,66  
Çeyrek 784 802 -8,33  
Gümüş.Ons 24,28 24,31 -0,86  
Gümüş Gr. 6,73 6,75 -0,15  
B. Petrol 70,90 70,90 -0,39  
Seans Raporu 18:05
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