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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2021 18:30



***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gözde ÇİVİCİ Yatırımcı İlişkileri Direktörü 20.10.2021 216 4251224 ir@dogtaskelebek.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 204915
Aysun VARDAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 08.11.2017 216 4251224 ir@dogtaskelebek.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207088




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971596


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IHYAY 0,88 28.345.933 % 10,00  
OLMK 7,04 5.015.490 % 10,00  
IZTAR 23,72 23.310.306 % 9,92  
FADE 9,55 197.507.608 % 9,90  
DMSAS 8,07 200.039.404 % 9,80  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2116 9,2195 % -0,80  
Euro 10,7249 10,7699 % -0,52  
Sterlin 12,7039 12,7676 % -0,56  
Frank 9,9863 10,0464 % -0,39  
Riyal 2,4495 2,4618 % -0,81  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 16,86  
Altın Gr. 529 529 0,38  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,35 24,37 0,70  
Gümüş Gr. 7,21 7,21 0,14  
B. Petrol 85,33 85,33 0,25  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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