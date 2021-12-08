***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDAVUT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.09.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkan Yardımcısı, Türkiye Ağaç İşleri Sanayicileri Sendikası Başkan Yardımcısı Hayır 5.96 Bağımsız Üye Değil HayırŞADAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği Hayır 5.96 Bağımsız Üye Değil HayırİSMAİL DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.07.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 5.96 Bağımsız Üye Değil HayırMUTLU ERTURAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 03.11.2021 İcrada Görevli Değil Hepsiburada Ticari Grup Başkanı,Doğan Online İş Geliştirme Grup Başkanı. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974597 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu KomiteBERNA AKYÜZ ÖĞÜT 08.12.2021 LCW Mağazacılık Genel Müdürü, LCW Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982137ZEYNEP YALIM UZUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.12.2021 İcrada Görevli Değil Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982138 Değerlendirildi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982139BIST