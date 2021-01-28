***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
28.01.2021 10:34
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %30,07778 oranında olmak üzere 80.930.233 TL artışla 350.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 13.01.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 27.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 103.068,967 TL olup, kalan paylar, 29 Ocak-1 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905257
BIST
13:241.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.479
En Düşük
1.431
13:247,3652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
13:248,9302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0479
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
13:24436,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,81
|Açılış
|: 436,05
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:22
|PKENT
|1.386,00
|2.338.759
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|4.139.215
|% 9,95
|
|GUBRF
|68,65
|570.162.458
|% 9,23
|
|POLTK
|405,00
|45.091.288
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|MERIT
|118,20
|1.477.973
|% -9,98
|
|GARAN
|9,23
|1.194.020.652
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,35
|1.124.702.002
|% 0,00
|
|ODAS
|3,81
|734.296.313
|% -2,81
|
|KOZAL
|113,50
|722.407.912
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,54
|709.814.636
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,35
|1.124.702.002
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|462.999.118
|% 0,00
|
|ODAS
|3,81
|734.296.313
|% -2,81
|
|IHLGM
|1,38
|219.089.893
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|598.427.407
|% 2,44
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3576
|7,3623
|% -0,70
|
|Euro
|8,9184
|8,9248
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,0116
|10,0618
|% -0,99
|
|Frank
|8,2365
|8,2862
|% -0,83
|
|Riyal
|1,9558
|1,9656
|% -0,73
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|0,66
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-12,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-10,84
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-5,24
|
|Çeyrek
|698
|714
|-2,62
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,16
|