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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

10.03.2020 21:44
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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihli SPK  düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan özkaynağı 11.988.892 TL'dir.
Şirketimizin özkaynağının 31 Aralık 2019 tarihli bilançosunda sermaye kaybının temel nedeni 2019 yılında gelir tablosu ve bilançomuza yansıyan finansman gideridir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliğ kapsamında "1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." ibaresi yer almaktadır.
Buna göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla özkaynağa yansıyan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan kur farkı gideri 26.002.123 TL olsa dahi, ifa edilen (reel) kur farkı gideri aynı dönem için 854.866 TL'dir.
Bu kapsamda, ifa edilmeyen kur farkı zararı dikkate alınmadığında ve maddi olmayan duran varlıklarda yer alan marka değerinin gerçeğe uygun değeri esas alınarak SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı (2014/11 no'lu ilke kararı) uyarınca Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanmıştır.
Şirket'in markasının cari değerinin 32.500.000  tam TL olduğu dikkate alındığında ve ifa edilmemiş kur farkı zararları dikkate alınmadığında, hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) bilançosunda Şirket'in özkaynağı 104.916.899 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Grup'un 110.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826667


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