***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanDoğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiYeni UnvanDoğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi24/12/2021AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3.maddesi, 12.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiştir. Yeni unvanımız "Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" 24.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.12.2021 tarih 10480 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986045BIST