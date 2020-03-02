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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

02.03.2020 15:59
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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2019
Yapılan Açıkşlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/05/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

Katar'da gerçekleştirilecek olan 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında inşa edilen projeler için, Şirketimiz tarafından Katar'da inşa edilen konut projesinin ilk etap hareketli mobilyaların temini için 2.500.000 USD (yaklaşık 15.398.000 TL), yine Suudi Arabistan'da inşa edilen otel projesinin ilk etap hareketli mobilyaların temini için 570.000 USD (yaklaşık 3.510.000) teklifte bulunulmuştur.
Teklif sonucu altmış gün içerisinde sonuçlanacak olup gelişmeler hakkında kamuoyu aydınlatılacaktır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823303


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KARSN 1,99 496.393.676 % 19,16  
ASUZU 11,96 67.938.929 % 17,60  
GYHOL 22,98 7.940.992 % 14,96  
OYAYO 4,46 19.530.291 % 14,95  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9225 7,9622 % -0,55  
Frank 6,4774 6,5164 % 0,70  
Riyal 1,6540 1,6623 % -0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.592 1.593 13,62  
Altın Gr. 319 319 2,83  
Cumhuriyet 2.119 2.151 7,00  
Tam 2.107 2.159 -0,50  
Yarım 1.018 1.045 -0,24  
Çeyrek 511 522 -0,12  
Gümüş.Ons 16,69 16,73 0,09  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,01  
B. Petrol 50,58 50,58 0,91  
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