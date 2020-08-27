***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Tur. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/09/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz ile Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Tur. A.Ş. arasında Nida Park Küçükyalı Projesi'nin ilk etabına ilişkin imzalanan sözleşme 03.02.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Nida Park Küçükyalı Projesi'nin ikinci ve üçüncü etabı banyo dolapları imalatı için, KDV hariç 2.604.000 TL tutarında sözleşme imzalanmış olup Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Tur. A.Ş ile toplamda KDV hariç 3.500.000 TL'lik sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme konusu işler üç ay içerisinde tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871389BIST