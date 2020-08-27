***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.08.2020 12:52
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Tur. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/09/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Tur. A.Ş. arasında Nida Park Küçükyalı Projesi'nin ilk etabına ilişkin imzalanan sözleşme 03.02.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Nida Park Küçükyalı Projesi'nin ikinci ve üçüncü etabı banyo dolapları imalatı için, KDV hariç 2.604.000 TL tutarında sözleşme imzalanmış olup Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Tur. A.Ş ile toplamda KDV hariç 3.500.000 TL'lik sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme konusu işler üç ay içerisinde tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871389
BIST
13:111.107
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457,30
BIST En Aktif Hisseler13:11
|KLGYO
|5,83
|42.354.559
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|5.072.780
|% 10,00
|
|RAYSG
|7,59
|15.469.669
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.912.614
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.662.277
|% 10,00
|
|CASA
|24,30
|71.237
|% -9,93
|
|BMELK
|5,32
|228.194
|% -9,83
|
|DMSAS
|5,54
|125.224.677
|% -6,73
|
|NIBAS
|14,70
|1.686.620
|% -5,16
|
|DGGYO
|12,03
|21.376.844
|% -5,05
|
|GUSGR
|6,71
|628.598.526
|% 1,98
|
|GARAN
|6,97
|388.135.677
|% 1,01
|
|TUPRS
|82,90
|363.389.443
|% 0,79
|
|PETKM
|4,03
|346.358.266
|% 0,00
|
|SISE
|6,26
|306.765.528
|% 0,16
|
|SKBNK
|1,47
|177.871.368
|% 2,08
|
|GUSGR
|6,71
|628.598.526
|% 1,98
|
|EKGYO
|1,87
|169.864.040
|% 0,54
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|YKBNK
|2,10
|186.727.188
|% 1,45
|
|PETKM
|4,03
|346.358.266
|% 0,00
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|13:11
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3382
|7,3417
|% -0,28
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|Euro
|8,6788
|8,6913
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,6613
|9,7097
|% -0,40
|
|Frank
|8,0468
|8,0953
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -0,34
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-10,32
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-7,00
|
|Tam
|3.026
|3.101
|-12,66
|
|Yarım
|1.463
|1.500
|-6,13
|
|Çeyrek
|734
|750
|-3,06
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
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|B. Petrol
|46,19
|46,19
|0,03
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