***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 30.10.2020 tarihinde (bugün) gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda yeniden seçilmeleri sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu bünseyindeki komitelerin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir.Komite ÜyeleriDenetimden Sorumlu KomiteHayrettin Kaplan (Başkan)Bekir Özkan Hakan Yavaşal (Üye)Kurumsal Yönetim KomitesiHayrettin Kaplan (Başkan)Elif Yılmaz (Üye)Aysun Vardan (Üye)Riskin Erken Saptanması KomitesiHayrettin Kaplan (Başkan)Tarık Aksoy (Üye)Saniye Selin Uras (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885221BIST