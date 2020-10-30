***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.10.2020 20:20
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 30.10.2020 tarihinde (bugün) gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda yeniden seçilmeleri sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu bünseyindeki komitelerin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir.
Komite Üyeleri
Denetimden Sorumlu Komite
Hayrettin Kaplan (Başkan)
Bekir Özkan Hakan Yavaşal (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Hayrettin Kaplan (Başkan)
Elif Yılmaz (Üye)
Aysun Vardan (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Hayrettin Kaplan (Başkan)
Tarık Aksoy (Üye)
Saniye Selin Uras (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885221
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0824
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3855
En Düşük
8,2678
18:059,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0902
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05506,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 8,68
|Açılış
|: 506,06
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3690
|8,3707
|% 0,99
|
|Euro
|9,7439
|9,7711
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,8151
|10,8693
|% 1,31
|
|Frank
|9,0953
|9,1501
|% 1,00
|
|Riyal
|2,2265
|2,2376
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|12,47
|
|Altın Gr.
|506
|506
|9,02
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,16
|
|B. Petrol
|37,94
|37,94
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KOZAL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -1.10 ) 1, 004
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KARTN, EMNIS, CUSAN, BURVA, IZMDC, MMCAS, EUYO, IZTAR, EGCYH
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ROYAL, ITTFH, ATSYH, GLYHO, KENT, ALMAD, UZERB, POLTK
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