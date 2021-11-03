***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Sitare Sezgin'in istifası sebebiyle boşalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine 03.11.2021 tarihi itibariyle Sn.Mutlu Erturan'ın atanmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda gerçekleşen atama sonrası Yönetim Kurulu Komite yapılanmaları aşağıda belirtildiği üzere devam edecektir:Denetimden Sorumlu Komite:Hayrettin Kaplan (Başkan)Mutlu Erturan (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi:Hayrettin Kaplan (Başkan)Elif Yılmaz (Üye)Aysun Vardan (Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi:Hayrettin Kaplan (Başkan)Tarık Aksoy (Üye)Saniye Selin Uras (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974598BIST