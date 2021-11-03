***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
03.11.2021 18:54
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Sitare Sezgin'in istifası sebebiyle boşalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine 03.11.2021 tarihi itibariyle Sn.Mutlu Erturan'ın atanmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda gerçekleşen atama sonrası Yönetim Kurulu Komite yapılanmaları aşağıda belirtildiği üzere devam edecektir:
Denetimden Sorumlu Komite:
Hayrettin Kaplan (Başkan)
Mutlu Erturan (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Hayrettin Kaplan (Başkan)
Elif Yılmaz (Üye)
Aysun Vardan (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Hayrettin Kaplan (Başkan)
Tarık Aksoy (Üye)
Saniye Selin Uras (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974598
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.547
En Düşük
1.492
18:059,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0676
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
18:0511,2027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0794
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
18:05547,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -4,08
|Açılış
|: 547,98
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
547,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.590.611
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.320.571
|% 9,97
|
|RODRG
|16,02
|9.666.145
|% 9,95
|
|DOBUR
|70,80
|47.403.095
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,38
|32.685.181
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.301.429
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|35.135.041
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|164.602.084
|% -9,81
|
|CANTE
|13,00
|137.539.085
|% -9,41
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|THYAO
|15,58
|2.252.540.934
|% 0,58
|
|FROTO
|202,00
|1.372.958.551
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|SISE
|8,75
|1.299.457.058
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,99
|939.992.555
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|TSKB
|1,50
|644.987.838
|% 9,49
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,09
|297.216.201
|% 4,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6627
|9,6700
|% 0,70
|
|Euro
|11,1920
|11,2027
|% 0,71
|
|Sterlin
|13,1687
|13,2347
|% 1,02
|
|Frank
|10,5524
|10,6160
|% 0,91
|
|Riyal
|2,5707
|2,5836
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-24,22
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-2,58
|