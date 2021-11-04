***DGKLB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.11.2021 12:28
***DGKLB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGKLB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974673
BIST
13:291.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 23,89
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
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1.572
En Düşük
1.562
13:299,7044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0637
|Açılış
|: 9,7000
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|Önceki Kapanış
|: 9,7000
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9,7197
En Düşük
9,6257
13:2911,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0261
|Açılış
|: 11,1950
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|Önceki Kapanış
|: 11,2100
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11,2804
En Düşük
11,1804
13:29555,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,59
|Açılış
|: 555,08
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|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
555,24
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler13:29
|PRKAB
|27,16
|95.555.942
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|48.837.447
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|708.949
|% 9,89
|
|ITTFH
|1,35
|44.542.435
|% 9,76
|
|ADESE
|1,25
|56.800.792
|% 9,65
|
|BASGZ
|28,04
|9.213.103
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.176.547
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,70
|222.567.704
|% -7,11
|
|CANTE
|12,15
|64.308.545
|% -6,54
|
|DGKLB
|2,37
|112.287.632
|% -5,58
|
|THYAO
|16,70
|2.016.358.284
|% 7,19
|
|GARAN
|10,52
|1.401.423.106
|% 1,35
|
|KRDMD
|7,29
|514.528.735
|% 0,55
|
|TSKB
|1,55
|495.528.242
|% 3,33
|
|ISCTR
|6,04
|384.815.336
|% 1,34
|
|TSKB
|1,55
|495.528.242
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,10
|156.136.182
|% 0,92
|
|GARAN
|10,52
|1.401.423.106
|% 1,35
|
|THYAO
|16,70
|2.016.358.284
|% 7,19
|
|GLYHO
|1,93
|222.257.587
|% 7,22
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,60
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,16
|
|Cumhuriyet
|3.663
|3.718
|22,00
|
|Tam
|3.647
|3.739
|20,42
|
|Yarım
|1.763
|1.808
|9,87
|
|Çeyrek
|884
|904
|4,94
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,07
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|1,18
|