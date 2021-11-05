***DGKLB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.11.2021 17:36
***DGKLB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGKLB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975215
BIST
17:201.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,98
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
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1.585
En Düşük
1.569
17:209,7146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0317
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,7468
En Düşük
9,6664
17:2011,1957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
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|Açılış
|: 11,1700
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|Önceki Kapanış
|: 11,2100
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11,2733
En Düşük
11,1657
17:20560,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,78
|Açılış
|: 561,27
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|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EUYO
|3,77
|4.339.324
|% 9,91
|
|RALYH
|9,01
|139.992.202
|% 9,74
|
|EGEEN
|1.433,10
|192.934.069
|% 9,06
|
|SONME
|30,82
|8.501.395
|% 8,22
|
|BASGZ
|25,24
|4.477.147
|% -9,99
|
|KZBGY
|32,98
|57.691.997
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|57.572.946
|% -9,99
|
|RODRG
|14,08
|2.734.640
|% -6,51
|
|GSRAY
|4,14
|274.031.074
|% -5,48
|
|THYAO
|17,76
|3.260.591.134
|% 4,66
|
|GARAN
|10,60
|2.702.630.105
|% 1,44
|
|TUPRS
|146,50
|901.957.820
|% 2,66
|
|YKBNK
|3,00
|846.958.922
|% 0,67
|
|ASELS
|16,77
|685.317.995
|% 0,54
|
|TSKB
|1,56
|445.832.392
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,00
|846.958.922
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,08
|539.290.595
|% 1,46
|
|GARAN
|10,60
|2.702.630.105
|% 1,44
|
|THYAO
|17,76
|3.260.591.134
|% 4,66
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7088
|9,7146
|% 0,33
|
|Euro
|11,1903
|11,1957
|% -0,27
|
|Sterlin
|13,0157
|13,0810
|% -0,29
|
|Frank
|10,5468
|10,6103
|% -0,36
|
|Riyal
|2,5775
|2,5904
|% -0,00
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|6,10
|
|Altın Gr.
|562
|563
|3,89
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.703
|3.796
|5,95
|
|Yarım
|1.790
|1.836
|2,88
|
|Çeyrek
|898
|918
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,06
|
|B. Petrol
|80,91
|80,91
|0,37
|