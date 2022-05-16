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***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.05.2022 15:21
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
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BIST En Aktif Hisseler10:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 19,91 110.435.917 % 10,00  
SERVE 27,14 108.479 % 9,97  
EUHOL 2,72 13.944.241 % 8,37  
RHEAG 2,25 2.468.748 % 6,64  
IMASM 37,52 37.971.770 % 6,41  
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10:39 Alış Satış %  
Dolar 15,8521 15,8644 % 2,08  
Euro 16,5859 16,6217 % 2,35  
Sterlin 19,6189 19,7173 % 2,81  
Frank 15,8081 15,9033 % 2,37  
Riyal 4,2154 4,2365 % 2,10  
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10:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 2,38  
Altın Gr. 925 925 14,23  
Cumhuriyet 6.080 6.172 -24,00  
Tam 6.055 6.211 -19,78  
Yarım 2.926 3.004 -9,57  
Çeyrek 1.468 1.502 -4,79  
Gümüş.Ons 21,64 21,66 0,03  
Gümüş Gr. 10,95 10,96 0,15  
B. Petrol 114 114 -0,15  
Seans Raporu 10:39
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