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***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.04.2024 21:06
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarihinde yayımlanan 2024/6 sayılı SPK Bülteni'nde yer alan kararı ile 2024 yılından itibaren Şirketimiz 1. Grup Şirketlere dahil edilmiştir. Halihazırda görev yapmakta olan 3 (üç) bağımsız yönetim kurulu üyesi hakkında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.7 uyarınca kurula yapılan başvuru sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulunun 04.04.2024 tarih ve 19/543 sayılı toplantısında, Şirketimizde  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yürüten Berna AKYÜZ ÖĞÜT, Zeynep Yalım UZUN ve Mutlu ERTURAN'ın  Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu özel durum açıklamasının İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274149


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