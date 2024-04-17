***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2024 21:06
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarihinde yayımlanan 2024/6 sayılı SPK Bülteni'nde yer alan kararı ile 2024 yılından itibaren Şirketimiz 1. Grup Şirketlere dahil edilmiştir. Halihazırda görev yapmakta olan 3 (üç) bağımsız yönetim kurulu üyesi hakkında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.7 uyarınca kurula yapılan başvuru sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulunun 04.04.2024 tarih ve 19/543 sayılı toplantısında, Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yürüten Berna AKYÜZ ÖĞÜT, Zeynep Yalım UZUN ve Mutlu ERTURAN'ın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu özel durum açıklamasının İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274149
BIST
'
18:059.530
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
18:0532,4836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0321
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
18:0534,7106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1658
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
18:052.482,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,39
|Açılış
|: 2.483,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.465,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|52,25
|6.766.016
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|132.381.870
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|299.708.358
|% 9,99
|
|ORMA
|225,70
|6.230.243
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|234.007.339
|% 9,99
|
|DITAS
|20,88
|54.938.378
|% -10,00
|
|CELHA
|41,62
|85.007.640
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,45
|313.064.006
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.547.349
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,30
|267.969.731
|% -9,01
|
|THYAO
|295,25
|9.978.468.179
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|AKBNK
|56,05
|4.798.762.799
|% 0,36
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,27
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|ZOREN
|5,86
|2.228.458.345
|% 2,45
|
|ENTRA
|14,00
|3.921.348.349
|% -5,72
|
|EKGYO
|10,16
|2.234.976.907
|% -5,05
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4517
|32,4883
|% 0,11
|
|Euro
|34,6792
|34,7046
|% 0,46
|
|Sterlin
|40,4791
|40,6820
|% 0,30
|
|Frank
|35,6998
|35,8787
|% 0,35
|
|Riyal
|8,6605
|8,7039
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,41
|28,45
|% 0,66
|
|Platin
|945,24
|946,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.032,05
|1.034,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,55
|87,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.376,72
|2.377,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde 5.19 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 656, 024 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 07 artarak (% 0.05 ) 10, 313
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, DITAS, CELHA
-
17:58XU100
Endeks 9, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 90, 589.00 milyon TL de
-
17:58TSPOR
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 418, 589 adet işlem