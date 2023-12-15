***DGRVK* *BIENY*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.12.2023 11:42
***DGRVK******BIENY*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [BIENY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2023 tarih ve 64/1406 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 730 gün vadeli, 200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226077
BIST
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13:197.961
En Düşük
|Değişim
|: 1,89%
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|Açılış
|: 7.822
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|Önceki Kapanış
|: 7.813
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|Açılış
|: 28,9800
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|Önceki Kapanış
|: 28,9900
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29,0668
En Düşük
28,9232
13:1931,8957
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 31,7000
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|Önceki Kapanış
|: 31,6500
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|Açılış
|: 1.907,88
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|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
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1.909,98
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler13:19
|AVHOL
|33,66
|44.262.916
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|45.843.762
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.238.476
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|8.885.873
|% 9,97
|
|ONCSM
|152,30
|50.963.456
|% 9,96
|
|SAMAT
|49,60
|6.729.034
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|19.182.152
|% -9,87
|
|SKYMD
|10,23
|424.708.297
|% -8,25
|
|SEGYO
|6,17
|141.819.147
|% -8,05
|
|CATES
|63,15
|652.502.729
|% -6,79
|
|THYAO
|255,00
|4.082.447.854
|% 1,09
|
|ISCTR
|24,98
|3.487.215.412
|% 4,00
|
|EREGL
|41,50
|2.879.821.346
|% 5,92
|
|YKBNK
|21,92
|2.550.185.006
|% 1,95
|
|AKBNK
|39,50
|2.531.641.743
|% 3,03
|
|ISCTR
|24,98
|3.487.215.412
|% 4,00
|
|YKBNK
|21,92
|2.550.185.006
|% 1,95
|
|MOBTL
|5,62
|636.964.255
|% 4,85
|
|EKGYO
|7,39
|668.177.049
|% 1,79
|
|EREGL
|41,50
|2.879.821.346
|% 5,92
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0514
|29,0573
|% 0,33
|
|Euro
|31,8833
|31,8957
|% -0,08
|
|Sterlin
|37,0278
|37,2134
|% 0,44
|
|Frank
|33,3835
|33,5846
|% 0,32
|
|Riyal
|7,7237
|7,7625
|% 0,36
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|963,24
|964,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.147,00
|1.149,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,93
|76,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,59
|2.043,90
|% 0,66
|