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***DGRVK* *BIENY*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

15.12.2023 11:42
***DGRVK* *BIENY*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***DGRVK******BIENY*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [BIENY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2023 tarih ve 64/1406 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 730 gün vadeli, 200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226077


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