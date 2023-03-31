***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 15:22
***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
31.03.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130233
BIST
17:354.844
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -52,16
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:3519,1853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0177
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:3520,9046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0338
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:351.220,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.220,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:33
|EKSUN
|86,50
|44.088.531
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|63.994.436
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.850.306
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.653
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.236.228
|% -9,97
|
|BVSAN
|65,90
|668.143.449
|% -9,97
|
|ASTOR
|53,05
|2.579.007.716
|% -1,03
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,44
|2.420.538.725
|% 2,39
|
|TUPRS
|530,20
|2.287.972.454
|% -1,63
|
|ISCTR
|13,21
|1.975.494.198
|% -2,29
|
|SKBNK
|2,55
|821.598.301
|% 8,97
|
|ALBRK
|2,91
|445.991.552
|% 3,56
|
|ISCTR
|13,21
|1.975.494.198
|% -2,29
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,26
|719.928.111
|% -2,19
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1796
|19,1834
|% 0,08
|
|Euro
|20,8903
|20,8985
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,6714
|23,7901
|% -0,03
|
|Frank
|20,9488
|21,0750
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0948
|5,1203
|% 0,06
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,51
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.220
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.226
|8.323
|5,00
|
|Yarım
|4.033
|4.073
|3,00
|
|Çeyrek
|2.016
|2.036
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,80
|0,06
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|0,51
|