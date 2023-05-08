***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.05.2023 16:20
***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Defacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi'nin Fon Kullanıcısı olarak yer alacağı ihraççı kuruluş olarak şirketimiz Değer Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 400.000.000 TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak Türk Lirası cinsinden, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikası Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak ve bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148057
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0083
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,5108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0107
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5849
En Düşük
21,4429
17:591.272,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.272,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5018
|19,5067
|% -0,04
|
|Euro
|21,5008
|21,5143
|% 0,07
|
|Sterlin
|24,5667
|24,6899
|% -0,04
|
|Frank
|21,8563
|21,9880
|% 0,11
|
|Riyal
|5,1857
|5,2117
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.028
|2.029
|11,02
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|5,54
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.545
|4.630
|1,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.301
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,08
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,91
|76,91
|1,61
|