***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 ÜMRANİYE / İSTANBULÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler -İnternet Adresi www.degervarlik.comElektronik Posta AdresiE-postadegervarlik@hs03.kep.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSaray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 666 03 03 0 216 666 16 20Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMustafa Karamehmetoğlu 02166660923 mkaramehmetoglu@albarakaturk.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı. Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı. SPF Düzey 3 Lisansı 700092/600067/207120Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu a) Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen türlerde kira sertifikası ihraç etmek,b)Kira sertifikası ihraç edebilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları devralmak, satın almak, kiralamak, yönetmek, yeni ortak girişim kurmak, ortak girişimlere ortak olmak, eser sözleşmesi kapsamında eser meydana getirilmesini sağlamak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,c)Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere satmak, devretmek, kiralamak, ihraca dayanak gayrimenkul üzerinde kaynak kuruluş lehine tapu sicilinde geri alım hakkı tesis etmek, varlık veya hakkı Sermaye Piyasası Mevzuatı?nda belirlenen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak, meydana getirilecek eseri önce kiralayarak veya kiralamaksızın doğrudan satmak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,d)Varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirlerden, Sermaye Piyasası Mevzuatı?na uygun olarak ve payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemeler yapmak,e)Sahip olduğu varlıkları ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar ve haklar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği ayni hakları tesis etmek, yine üçüncü kişilerden ayni haklar kabul etmek,f)Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı?nın izin verdiği her türlü faaliyetlerde bulunmakŞirketin Süresi SınırsızPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıKira sertifikası 75000000 TRY Yurtiçi 20.06.2022 20.06.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 50000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMELİKŞAH UTKU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.12.2020 İcrada Görevli Değil ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ- BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI Evet Bağımsız Üye DeğilTÜLAY ŞALVA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 29.12.2020 İcrada Görevli Değil ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI - MÜDÜR-BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye DeğilHASAN ALTUNDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2021 İcrada Görevli Değil ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.- SATIŞTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI- ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş. BAŞKANVEKİLİ Evet Bağımsız Üye DeğilYASİN YEREBAKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.09.2022 İcrada Görevli Değil ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI-YÖNETMEN Evet Bağımsız Üye DeğilHASAN GÜMÜŞTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2022 İcrada Görevli Değil ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-KATILIM BANKACILIĞI İLKELERİ KONTROL VE UYUM BAŞKANLIĞI- BAŞKAN YARDIMCISI Evet Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073261BIST