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***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2023 12:33
***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TÜLAY ŞALVA Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 29.12.2020 Yönetim Kurulu Başkanvekili ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. SERMAYE PİYASALARI FONLAMA MÜDÜRLÜĞÜ - MÜDÜR-BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.-YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil
YASİN YEREBAKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.09.2022 Yönetim Kurulu Üyesi ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. SERMAYE PİYASALARI FONLAMA MÜDÜRLÜĞÜ-YÖNETMEN Evet Bağımsız Üye Değil
HASAN GÜMÜŞTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2022 Yönetim Kurulu Üyesi ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-KATILIM BANKACILIĞI İLKELERİ KONTROL VE UYUM BAŞKANLIĞI- BAŞKAN YARDIMCISI- BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.-BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye
SERHAN AKYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2023 Yoktur ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.- TÜZEL BANKACILIKTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136740


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Altın Gr. 1.248 1.248 4,61  
Cumhuriyet 8.522 8.651 36,00  
Tam 8.571 8.628 11,00  
Yarım 4.186 4.222 5,00  
Çeyrek 2.093 2.111 3,00  
Gümüş.Ons 25,16 25,18 0,11  
Gümüş Gr. 15,62 15,63 0,07  
B. Petrol 85,64 85,64 0,03  
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