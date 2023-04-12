***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2023 12:33
***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TÜLAY ŞALVA Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 29.12.2020 Yönetim Kurulu Başkanvekili ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. SERMAYE PİYASALARI FONLAMA MÜDÜRLÜĞÜ - MÜDÜR-BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.-YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil
YASİN YEREBAKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.09.2022 Yönetim Kurulu Üyesi ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. SERMAYE PİYASALARI FONLAMA MÜDÜRLÜĞÜ-YÖNETMEN Evet Bağımsız Üye Değil
HASAN GÜMÜŞTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2022 Yönetim Kurulu Üyesi ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-KATILIM BANKACILIĞI İLKELERİ KONTROL VE UYUM BAŞKANLIĞI- BAŞKAN YARDIMCISI- BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.-BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye
SERHAN AKYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2023 Yoktur ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.- TÜZEL BANKACILIKTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136740
BIST
14:315.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 46,43
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:3119,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0346
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:3121,1111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0839
|Açılış
|: 21,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:311.248,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.248,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:31
|KRGYO
|18,26
|14.553.342
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.076.034
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|30.719.097
|% 9,99
|
|HEDEF
|21,68
|56.736.868
|% -8,29
|
|ONCSM
|113,00
|122.863.148
|% -5,83
|
|GESAN
|80,85
|1.047.467.224
|% -4,32
|
|AVHOL
|16,30
|45.202.264
|% -4,12
|
|YYAPI
|2,96
|110.357.320
|% -3,90
|
|THYAO
|135,40
|3.131.947.280
|% 1,80
|
|ASELS
|54,85
|1.697.143.238
|% 2,52
|
|KOZAL
|22,50
|1.551.751.634
|% 0,81
|
|EREGL
|36,38
|1.502.621.015
|% 0,50
|
|SISE
|44,70
|1.237.874.417
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,53
|678.919.868
|% 3,17
|
|EKGYO
|7,15
|871.862.876
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,27
|1.050.671.843
|% 0,99
|
|SKBNK
|2,59
|205.229.738
|% 1,17
|
|KOZAL
|22,50
|1.551.751.634
|% 0,81
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3094
|19,3190
|% 0,18
|
|Euro
|21,1022
|21,1111
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,8903
|24,0101
|% -0,07
|
|Frank
|21,3300
|21,4585
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1329
|5,1586
|% 0,08
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,62
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|4,61
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.571
|8.628
|11,00
|
|Yarım
|4.186
|4.222
|5,00
|
|Çeyrek
|2.093
|2.111
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|0,07
|
|B. Petrol
|85,64
|85,64
|0,03
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:46MARKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 244 adet işlem
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 74 artarak (% 1.15 ) 5, 706
-
14:45XU100
Endeks 5, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 33, 134.00 milyon TL de
-
14:45HLGYO
Yüzde 4.34 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 892, 472 adet işlem
-
14:43HUBVC
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 567 adet işlem