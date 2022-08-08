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***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

08.08.2022 21:17
***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
2022/14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE  SORUMLULUK BEYANI Değer Varlık Kiralama A.Ş.'nin, 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tabloların  ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını şirketin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla                      Melikşah UTKU
Yönetim Kurulu Başkanı
 
Tülay ŞALVA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 
Hasan ALTUNDAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi
 
Hasan GÜMÜŞTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053250


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Tam 6.914 6.994 7,00  
Yarım 3.369 3.419 3,00  
Çeyrek 1.690 1.709 2,00  
Gümüş.Ons 20,50 20,54 -0,14  
Gümüş Gr. 11,79 11,81 -0,12  
B. Petrol 96,44 96,44 -0,21  
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