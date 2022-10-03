***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
03.10.2022 15:43
***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.07.2022 - 30.09.2022 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066762
BIST
15:473.295
En Yüksek
|Değişim
|: 3,60%
|| 114,59
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.298
En Düşük
3.196
15:4718,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0672
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
15:4718,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
15:47996,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,06
|Açılış
|: 996,56
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
996,63
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler15:47
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.802.495
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|608.204.116
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,92
|177.907.898
|% 9,80
|
|ULUFA
|4,50
|11.697.050
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|437.334
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.407.070
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|26.004.989
|% -6,78
|
|THYAO
|75,25
|4.702.005.929
|% 6,59
|
|SASA
|71,20
|2.540.103.157
|% 4,40
|
|TUPRS
|314,20
|1.735.876.000
|% 8,49
|
|YKBNK
|7,42
|1.479.195.576
|% 4,95
|
|ASELS
|30,10
|1.357.810.461
|% 2,73
|
|EKGYO
|3,99
|1.311.254.864
|% 3,10
|
|YKBNK
|7,42
|1.479.195.576
|% 4,95
|
|ODAS
|6,57
|912.127.063
|% 3,63
|
|ISCTR
|7,89
|872.536.242
|% 4,92
|
|AKBNK
|11,80
|1.301.656.271
|% 4,52
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5629
|18,5689
|% 0,36
|
|Euro
|18,1522
|18,1753
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,7850
|20,8892
|% 0,88
|
|Frank
|18,7017
|18,8144
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9233
|4,9480
|% 0,27
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|7,65
|
|Altın Gr.
|996
|996
|7,95
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|35,00
|
|Tam
|6.701
|6.755
|23,00
|
|Yarım
|3.260
|3.300
|9,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,38
|
|B. Petrol
|89,20
|89,20
|4,06
|
Seans Raporu
15:47
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16:00KLSYN
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15:55KONTR
Yüzde 9.95 oranında artışla 64.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 918, 697 adet işlem
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15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, FROTO