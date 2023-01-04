***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
04.01.2023 14:20
***DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.10.2022 - 31.12.2022 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093092
BIST
15:425.584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -43,07
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
15:4218,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
15:4219,9025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1364
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
15:421.116,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 11,02
|Açılış
|: 1.116,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler15:41
|EYGYO
|22,90
|14.576.308
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|73.214.122
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.432.196
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|322.287.383
|% 9,93
|
|SAMAT
|20,98
|42.701.184
|% 9,73
|
|ULUSE
|225,00
|55.169.274
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.903.729
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.726.616
|% -9,93
|
|LIDER
|88,40
|23.054.837
|% -9,24
|
|DIRIT
|5,85
|888.164
|% -7,73
|
|EREGL
|43,04
|8.437.346.409
|% 1,89
|
|KRDMD
|19,76
|6.451.211.049
|% 5,05
|
|EKGYO
|9,41
|5.898.720.931
|% -0,11
|
|ASELS
|65,90
|5.088.847.132
|% -4,63
|
|THYAO
|145,80
|5.038.985.159
|% -1,09
|
|EKGYO
|9,41
|5.898.720.931
|% -0,11
|
|KRDMD
|19,76
|6.451.211.049
|% 5,05
|
|EREGL
|43,04
|8.437.346.409
|% 1,89
|
|YKBNK
|11,80
|2.309.661.500
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,75
|2.299.402.308
|% 0,63
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7387
|18,7469
|% 0,13
|
|Euro
|19,8873
|19,9002
|% 0,68
|
|Sterlin
|22,5073
|22,6202
|% 0,74
|
|Frank
|20,1026
|20,2237
|% 0,94
|
|Riyal
|4,9706
|4,9955
|% 0,16
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|15,04
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,02
|
|Cumhuriyet
|7.511
|7.625
|41,00
|
|Tam
|7.542
|7.599
|24,00
|
|Yarım
|3.652
|3.715
|12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.857
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,54
|0,11
|
|B. Petrol
|79,29
|79,29
|-2,81
|